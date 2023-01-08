學童在嶄新的跑道上奔跑。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦、立委陳超明及來賓參加啟用儀式。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉僑樂國小8日舉辦62週年校慶運動會，並啟用新建置的操場跑道及周邊設施，未來可以提供孩子們更好的學習環境，讓社區居民有安全舒適的運動場地。

縣長鍾東錦、立委陳超明、教育處副處長徐建男、苗栗縣議員廖秀紅、造橋鄉長徐連斌、多名鄉代表會代表、地方人士和國中小校長們都到場一同慶祝，社區發展協會、媽媽舞蹈班、國樂班和義警、義消也率隊參加運動會，展現社區全齡共學同樂的精神。

僑樂國小校長許嘉勳表示，在縣府及立委陳超明協助爭取下，獲教育部體育署補助整建經費700萬元，以辦理操場跑道及周邊設施整建工程，在今日校慶活動宣布啟用，未來可以有更好的學習環境，同時也讓社區居民有安全舒適的運動場地。

縣長鍾東錦說，僑樂國小規模不大，但不乏從竹南、頭份越區就讀的孩子，表示許嘉勳校長辦學受到肯定，期待未來發展為雙語教學學校，讓更多家長選擇就讀僑樂。

另外，他看見錦水社區的居民也一起參加校慶活動，讓他很感動，感受到樂齡學習的精神，他也勉勵小朋友要養成閱讀和運動的好習慣，讓自己的人生很幸福、快樂，最後他感謝在場所有教育工作者和關心教育的人士，因為你們的努力和付出，讓苗栗下一代越來越好。

縣長鍾東錦、立法委員陳超明和廖秀紅分別為比賽鳴槍，並體驗在新跑道跑步的感受，校方除了戶外田徑比賽外，還安排趣味競賽、大隊接力等活動，室內也有學生藝文表演、教學成果展和親師生聯誼活動，相當熱鬧。