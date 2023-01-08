海巡人員查獲非洲豬瘟肉品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

海巡署第七巡防區指揮部在高雄及屏東地區實施為期2周的威力掃蕩防走私，從2至7日6天以來，就查獲2826公斤豬肉品，另外還抓到1名毒品通緝犯，並在重點地區強化勤務，像是針對河道上的空屋空寮全面清查，避免有藏匿不法物，要讓民眾安心過好年。

農曆春節將屆，為防範不法集團趁機走私民生物品入境，擾亂市場機制，海巡署第七巡防區指揮部於今年1月2日起，於高雄及屏東地區實施為期2周威力掃蕩，強化「船舶、人員進出港查驗」、「重點陸域威力掃蕩」及「國內航線通關旅客與貨輪查驗」等作為，至7日止除行政違規11案，更查獲2826公斤來自疫區加工肉品及生肉，第五岸巡隊表示，是從國際貨輪登檢時查獲，僅供船員食用，並無入境，也不會開罰，但會要求肉品封存在船上，不得著陸。

另外，還有從高雄出發要前往澎湖的台華輪安檢時，查獲1名55歲的陳姓毒品通緝犯。

另外，針對轄區岸際河道上的空屋空寮全面清查，避免有藏匿不法物，或是針對偷渡客加強取締，第七巡防區指揮部表示，為防杜不法走私入境影響國內經濟秩序，與防範非洲豬瘟及疫情危害國人身體健康，如民眾發現不法行為或情資，可撥打海巡署118專線。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！