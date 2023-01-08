台北市長蔣萬安今（8）日凌晨與副市長李四川等人一同視察路面銑鋪工程，遭民進黨台北市議員簡舒培批評是作秀。對此，國民黨議員游淑慧直言，不懂市長拿出在乎市政的態度，有什麼不對和好批評的，她更反酸，就算蔣萬安是在作秀，也比700多天不開記者會、「連做都懶得做」的總統蔡英文好。

游淑慧今在臉書發文，調侃民進黨「看罵作秀，不看也罵懶惰」，難怪在台北市的支持度越來越低，可惜了市民給的問政權力，她強調就算是做秀，首長親自視察也是一種態度的展現，「市長在乎工程品質，施工廠商皮繃緊；市長在乎道路品質，公務員螺絲鎖緊」。

游淑慧提到，北市的道路和1999客服品質，這幾年來日漸低落，兩年多前前市長郝龍斌曾建議時任市長柯文哲，偶爾要親自抽查，除可更了解現狀外，也能讓公務員清楚市長的態度，以及與台北市民切身相關的市政。

游淑慧指出，不懂市長表現「在乎」市政，做出「在乎」的宣示或作為，有什麼不好和好批評的，她認為有些秀本來就應該要做，「總比躲在總統府內700多天不開記者會的總統好，連做都懶得做」。