不少體育賽事都有啦啦隊應援，一名網友表示，無意間在網路看到南韓啦啦隊在場邊應援的影片，當中一名穿白色短袖上衣、豐滿上圍的女子，吸引他的目光，他將其PO上網，沒想到網友卻搖頭，認為女子的身材很不科學，直呼「感覺墊很多」，還有人用「塑化劑超標」來形容。

原PO昨（7）日於PTT八卦版上傳多張照片和影片指出，南韓運動場上的啦啦隊有一名長髮女子，身穿短袖上衣、粉色百褶裙，手拿加油棒不斷地在場上跳動、揮舞，女子傲人的上圍讓他移動不了目光。

貼文曝光，不少網友認為女子的胸部是墊出來的，「正常胸部不會長這樣」、「這太不科學」、「塑膠味」、「感覺墊很多」、「塑化劑超標」、「胸型怪怪的」、「塑膠味」、「這麼瘦，胸部又挺又大，絕對是假的」、「標準石頭奶」、「您已超塑」。

留言中也有人認出女子是李允智（이엄지），今年31歲，是南韓職棒Kiwoom英雄隊的啦啦隊員，同時也是大田韓亞市民足球俱樂部與大田KGC女子排球隊的啦啦隊成員，她的IG有10萬人追蹤，她經常分享個人生活，每篇貼文都有不少粉絲按讚，可見超高人氣。