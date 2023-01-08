「小皇帝」詹姆斯8日再次賣命轟下全場最高37分，另有8籃板、7助攻，加上薛洛德最後2秒貢獻致勝兩罰俱中，湖人驚險以136比134氣走地主國王，搶下5連勝，目前19勝21敗跟灰狼並列西區第11，快要重新回到可打附加賽的行列了！

比賽從一開始就形成互有領先僵局，儘管湖人有著詹姆斯、薛洛德兩人火力，國王先發五人也有穩定進攻，打完上半場，雙方打成73比73平手，詹姆斯半場就拿16分、7籃板及5助攻，似乎預告大三元有望，國王半場則以哈里生巴恩斯14分最高。

不過湖人末節率先打破僵局，靠著詹姆斯領軍打出11比2開局，但國王馬上回應13比4追平，甚至靠著福克斯最後1分鐘跳投命中，取得132比130超前，可是詹姆斯隨即製造沙波尼斯6犯畢業且完成三分打，幫助湖人重新超前1分。

接著替補沙波尼斯上場的萊爾斯把球傳出界外，拱手把球權讓給湖人，國王只好把韋斯布魯克送上罰球線，結果他兩罰中1，福克斯在最後7.4秒投進追平中距離，但薛洛德最後2秒製造福克斯犯規兩罰俱中，比賽就在福克斯超大號三分球沒進當中落幕。

湖人本季首次4人得分破20，除了詹姆斯，湯瑪斯布萊恩也拿29分、14籃板，薛洛德27分，韋斯布魯克23分、15助攻與5籃板；國王以福克斯34分、9助攻表現較佳，沙波尼斯雖然提前犯滿畢業，仍有25分、12籃板及7助攻，哈里生巴恩斯18分。