NET陪伴家扶兒少「衣」起過好年，社會各界的愛心讓他們暖身又暖心。（北台中家扶中心提供）

NET陪伴家扶兒少「衣」起過好年，社會各界的愛心讓他們暖身又暖心。（北台中家扶中心提供）

農曆年關到來！本土連鎖服飾品牌NET主富服裝股份有限公司，大手筆捐助愛心提貨券80萬元，為北台中家扶中心的兒少添購新衣。每人2000元消費額度，估計約有400名兒少受惠。家扶中心說，NET已連續逾10年捐贈愛心提貨券給全台多個縣市家扶中心的兒少，讓家扶的扶助家庭能夠暖身、暖心過好年。

北台中家扶中心指出，近幾年新冠肺炎疫情衝擊市場經濟，仍不減NET的公益愛心，除提供金錢上捐助，也提供舒適、隱私的空間，讓家扶親子自由自在的選購。打破以往直接捐衣助貧的概念，改以提供等價提貨券方式，讓兒少多了「選擇」的機會，尊重孩子們的喜好及參與的權利，也促進親子互動的機會。

農曆關年前，在NET豐原一店進行2小時的封館購衣活動，家扶親子開心的討論及試穿，從溫暖的毛衣、外套，到休閒的T-shirt、褲裝，親子們一一挑選及搭配，還有許多實用又美觀的小配件，孩子們嘗試戴上毛帽、圍上圍巾，各個都在鏡子前玩的不亦樂乎。

「小德」說，自己總是穿著別人汰換的衣服，有的領口都鬆脫了，但為替家中節省開銷，不敢主動向母親討要新衣，有時穿到狀況良好的衣物，小徳也會十分小心及珍惜，因小徳知道這些衣服還得再留給弟弟妹妹們繼續穿著。這次小徳總算能拿著提貨券選購自己喜歡且仍懸掛吊牌的全新衣物，今年過年總算能穿新衣去拜年了。

北台中家扶中心主任劉正文說，目前中心扶助逾1220戶家庭，每到年關將至，歲末年終時，弱勢家庭也期盼能夠替孩子購入新衣，開開心心團圓過新年。但在三餐以外的開銷總是奢侈，幸好有NET主富服裝公司董事長苦民所苦，長期提供協助，讓弱勢兒少得以享有穿上新衣的機會，穿新衣溫暖過新年。