2023年金融舉措如何推動經濟運行好轉？大陸銀保監會主席郭樹清近日接受專訪表示，貨幣政策將聚焦在擴大有效需求和深化供給側改革上，將當期總收入最大可能地轉化為消費和投資，是經濟快速恢復和高品質發展的關鍵，金融服務大有可為。他強調，金融政策要積極配合財政政策和社會政策，多管道增加中低收入和受疫情影響較大群體的收入，提高消費能力。

此外，貨幣政策將加大向民營企業的傾斜力道，保持信貸總量有效增長，推動降低綜合融資成本；促進房地產與金融正常循環，落實「金融十六條」措施，以保交樓為切入點，改善優質頭部房企資產負債表為重點，促進房地產業平穩健康發展，逐步推動向新發展模式過渡。

郭樹清另表示，14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成，少數遺留問題也正在抓緊解決。後續將實行常態化監管，鼓勵平台企業合規經營。

此外，郭樹清指出，也要高度關注通膨反彈的潛在可能性。考慮到當前海外通膨仍將高位運行，容易通過生產、流通等多環節向大陸傳導，對此要保持高度警惕。