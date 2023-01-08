台中市大里區爽文國中「第3屆美術班畢業展」於屯區藝文中心展出，作品風格多樣，包含水墨、素描、水彩、設計、書法等類別，每幅都富有學生們獨到的視角與解讀，展期至2月5日。（潘虹恩攝）

爽文國中校長許志瑋說，爽文國中美術班到今年邁入第3個畢業的班級，希望透過美術班的設立，讓藝術教育融入生活，在國中教育階段紮根。

台中市大里區爽文國中「第3屆美術班畢業展」於屯區藝文中心展出，作品風格多樣，包含水墨、素描、水彩、設計、書法等類別，每幅都富有學生們獨到的視角與解讀，展期至2月5日；爽文國中校長許志瑋說，希望透過美術班的設立，讓藝術教育融入生活，在國中教育階段紮根。

台中市屯區藝文中心8日上午舉辦「爽文國中第3屆美術班畢業展」開幕式，爽文國中校長許志瑋說，爽文國中美術班到今年邁入第3個畢業的班級，每年學生介於20至25位，希望藉美術班的設立，帶動學校人文素養及讀書風氣，讓藝術教育融入生活。

許志瑋表示，台灣社會對於美感素養愈來愈重視，他相信藝術涵養對於孩子未來的生活、就業都能發揮相當影響，希望透過美術教育紮根在國中教育階段，讓孩子們除知識性學習，也在藝術才能展現有一番成果。

爽文國中美術班班導師游鈞彥說，班上的孩子部分有美術專長、部分沒有，很開心他們到畢業時都展現了一定的成果；對於美術班的孩子來說，他們的學習過程很艱辛，既要準備學科又要準備術科，甚至在每周六額外花費半天時間加強，雖有些孩子未來不見得會往美術班發展，但每個孩子都很認真。

學生黃若綺分享作品《默》中，1位女孩蜷縮在椅子上眼中透露不安和迷茫，與畫面中小金魚的形成對比，傳達出她希望能像小金魚一樣悠游自在、無拘無束的心聲；學生莊馥聲的作品《寧靜的貓頭鷹》，則表達人類對大自然的破壞，環境的汙染使保育類的動物越來越少，特別以貓頭鷹為主題，提醒人們需要對大自然友善、推動保育野生動物，齊心愛護自然生態。

屯區藝文中心主任袁淑敏表示，她來到屯藝後辦的第1場開幕式正是爽文國中第1屆美術班的畢業展，因此今日開幕式對她來說別具意義。爽文國中美術班幾年來在校長與老師的帶領之下，成功帶領1屆又1屆的學生，持續累積藝術才能，為孩子富有創造力的未來建構堅固的基石。