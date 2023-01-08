澳洲氣象局今天表示，澳洲西北部遭受創紀錄洪患，危機持續幾天下，已讓許多社區孤立無援。

路透社報導，西澳州（Western Australia）的金伯利地區（Kimberley）本週受到原為熱帶氣旋艾莉（Ellie）的天氣系統影響，降下豪雨，引發嚴重洪災。

約有1300人口的小鎮費茨羅伊克羅欣（Fitzroy Crossing）受災最嚴重。由於洪水阻礙交通，補給品目前仰賴空運。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）今天表示，隨著舊氣旋向東移動到北領地（Northern Territory），目前雨勢已經減弱，但警告說，金伯利地區仍持續遭受「破紀錄洪患」襲擊。

澳洲氣象局在網站上表示，很多道路無法通行，許多社區目前都孤立無援。

西澳州緊急部門已警示其他小社區的居民，注意當地水位上升，包括位於州首府伯斯（Perth）以北約2000公里處的度假小鎮布隆（Broome）。

當局已表示，這次洪患是西澳州有紀錄以來最嚴重的一次。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天表示這些洪水帶來災難性影響，並承諾聯邦政府準備好提供任何需要的幫助。

由於多年來反聖嬰氣候現象，澳洲東部過去兩年來經常發生洪患。

自去年以來，東澳一些地區已歷經4次重大洪災，都是反聖嬰氣候系統所引起，這通常與降雨量增加有關。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120108