桃園市八德警分局與善心人士團體在八德派出所前廣場辦理寒冬送暖活動，針對派出所轄內各里獨居長者、弱勢家庭發送棉被45床、白米近2000斤、醬油45桶等各項民生用品，共計45個家庭受惠，期望讓民眾能過個溫馨快樂的春節假期。

八德分局分局長林樹國表示，為使轄內獨居老人或弱勢家庭能夠過個好年，邀請觀世音慈心會桃園區域委員會善心團體提供物資12份及慰問金3000元，共同關懷八德派出所轄內12個里內幫助弱勢家庭；八德分局指出今年加強重要節日安全維護工作自1日起至30日止為期30天，工作主軸除治安平穩、交通順暢、民眾安心，為民服務也是工作重點，因此八德分局結合善心團體關懷轄內弱勢族群及獨居長者，活動展現警民一家親，警方主動關懷弱勢，在寒冬時節填注了ㄧ股暖流，也希望能拋磚引玉，讓社會大眾群起效尤，一同關心弱勢，共同迎接新年到來。

八德分局呼籲，春節期間派出所不打烊，除了提供民眾舉家外出安全維護及護鈔服務外，另外也提醒民眾春節期間出遊，請儘早規畫行程路線避免塞車；八德分局並再次提醒鄉親飲宴席間切勿酒後駕車，開車滴酒不沾，出門一路平安，共同歡度快樂平安的春節假期。