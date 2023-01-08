農曆春節前夕，桃園市中壢區公所及中壢仁海宮為關懷弱勢族群，8日舉辦低收入戶寒冬送暖關懷活動，由仁海宮贊助發放每戶2000元禮金、平安麵及公所提供禮券300元等物品，期盼照顧弱勢家庭安心過好年。

救國團桃園市工青四隊也號召26位志工以實際行動共同協助活動，藉由年節前關懷寒冬送暖，更期盼有更多的民間團體、社會大眾能共襄盛舉，提供弱勢家庭更多元溫暖與關懷。

活動由中壢區長李日強頒獎感謝仁海宮熱心公益，現場有仁海宮董事長王介禧及董、監事團隊等人共同參與，共計1771戶弱勢家庭受到關懷。