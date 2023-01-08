39歲大陸女星唐嫣2018年與羅晉結婚後，育有1女，身高172cm的她，長年維持48kg左右的體重，完美身型還有一雙修長美腿，使她有著「美腿女神」的稱號。由於她體重維持約在48kg，即有傳聞她為減肥而切掉半個胃，她也在《我們的客棧》中作出澄清。

唐嫣曾出演的《何以笙簫默》及《克拉戀人》都帶來不少人氣，人紅是非多的她，便有傳聞指她為減肥而切掉半胃，對此，男星楊迪則在《我們的客棧》詢問她這件事。唐嫣表示自己有聽過這傳聞，更透露：「我看到過這個（傳聞）也有特地看了一眼網友的評論，且會在不同的貼文下面討論，他們就說『好瘦或者是甚麼』有人就說她切過胃。然後就真的會有人相信。」，使唐嫣頗感無奈，覺得這些傳聞根本是無稽之談。

不少網友看到節目後，都留言力挺「自出道以來都是瘦瘦高高」、「這細胳膊小細腿的，從出道就没變過，我們唐圓圓最多也就臉胖著玩玩」、「路人都學得離譜的程度」、「造謠的人身邊没有那種怎麼吃都不胖的嗎?我身邊多的是」、「糖糖不是一直很瘦嗎？到底誰在放屁」。