大陸官方從8日正式將新冠疫情調降為「乙類乙管」，並解封出入境檢疫等制度，大陸全國台企聯會長李政宏表示，對大陸正式解封當然歡迎與開心，能加速兩岸自由往來並節省成本。但從台灣調整對大陸返台落地檢等措施，認為其他高染疫率國家如美日回台能免檢、大陸返台就要檢測的雙標作法，呼籲應採「科學防疫」而非「政治防疫」，並應加速恢復兩岸航點、航班與「小三通」對台商資格限制等。

尤其返台機票問題，有上海台商指出，當8日解封消息發布後，上海台灣人群組擔心要不要接受咬牙接受高價機票。有上海台商說，過去疫情前的春節返台機票即便漲價也約在來回5000、6000元（人民幣，下同）。但如今台籍航空公司的票價漲到「單程」7000多元，即便陸籍航空也要5000多元，這讓許多攜家帶眷的台幹與台青台生「望票卻步」。

李政宏說，甚至聽過有人買過單程1萬元以上的機票，下一步除呼籲兩岸加速擴大航班數之外，由於當時是台灣政府基於防疫主動關閉兩岸航點，如今應該更積極主動恢復，而非坐等業者申請，畢竟華中華南地區如廣東深圳、武漢長沙等地還有許多台商期待著，更別提近日開放「小三通」對台商的資格限制也希望能夠再放寬。

就大陸返台落地檢疫一事，李政宏指出，如今最新崛起的病毒株是XBB.1.5，目前在美國最為嚴重，質疑為什麼美日也同樣屬於高染疫率的國家，入境台灣不需要任何檢疫，能放任陽性者四處跑，而從大陸返台者就要被差別對待。

根據中央流行疫情指揮中心本月初宣布，直至本月31日，實施大陸（不含港澳）航班入境旅客加強檢疫專案，必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境。