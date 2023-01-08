唐玲受訪時表示自己很糟稿沒把財務處理好。（陳俊吉攝）

宋達民的藝之光教會今天舉行5周年活動，大批媒體守候，宋達民、洪百榕夫妻未公開現身。（陳俊吉攝）

宋逸民夫妻倆要教友貸款奉獻。而宋逸民的雙胞胎弟弟宋達民的藝之星教會8日上午舉行5周年慶，媒體大陣仗守候，未見宋達民、洪百榕夫妻公開現身，而身為教友的女星唐玲強調教會並不會要求要奉獻。

唐玲上午參加藝之星5周年慶，她加入教會5年，受訪時表示生病時受到很多教會的幫忙，「之前我是藝之星的小組長，所以在我化療的時候，每一次的療程都是小組員陪伴我，因為我只有一個人，所以我很感謝教會對我的幫助。」她也感謝宋達民、洪百榕在她罹癌時，介紹醫生給她，「之前剛確診胃癌時，我是很害怕的，因為對醫療也不大懂，達民牧師跟師母替我禱告，找我去他們的醫生意見。」

被問及教會奉獻一事，唐玲坦言自己私生活有很大的狀況，有房貸、醫療費等要付，所以沒辦法做奉獻，「很糟糕的是沒有把自己的財務處理好。」她接著說：「對於十一奉獻，聖經上是這樣寫，但這也是自己選擇。」並提到：「我現在沒有奉獻，還是一樣照常來教會活動，我會好好悔改，盡快處理自己財務問題。」