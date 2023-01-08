開基玉皇宮招待台南市監護與弱勢家庭兒少到百貨公司採購物資，台南市長黃偉哲（前排中間深藍夾克者）陪同挑選。（台南市社會局提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區開基玉皇宮與台南市社會局合作，一改過去捐現金與實物方式，8日邀請120名監護與弱勢家庭兒少到百貨公司自行挑選冬裝與文具用品，兒少們首次逛百貨無後顧之憂，開心添新裝過好年。

開基玉皇宮一改過去捐款、捐物資行善方式，今年與社會局配合，春節前招待120名監護與弱勢兒少到百貨公司的無印良品與優衣褲專櫃，以每人3000元額度，讓大家開心買文具、添新裝，總捐贈價值超過36萬元。

許多青少年首次逛百貨不用擔心沒錢，開心的採買新物資，台南市社會局灌輸正確購買觀念，告知「需要」與「想要」的差別。較高齡的少年大多選擇文具與背包，2歲以下幼兒則由寄養家庭父母代添購冬季新衣。無印良品業者大方贈送圍巾。

台南市長黃偉哲到場陪伴弱勢兒少挑選衣物，感謝開基玉皇宮主委涂大松、新光三越中山店店長林宥利及MUJI無印良品南區經理謝旺志此次共襄盛舉。

黃偉哲感謝社會各界展現大愛，提供弱勢兒少能挑選需要的用品，這些孩子們生活所需及就學、就醫等事項，目前均由台南市社會局全力協助，也連結社會資源持續給予孩子最需要的照顧。

開基玉皇宮主委涂大松表示，過去多以現金給付或提供實物方式捐助，能讓孩子自行挑選喜歡的衣物，感覺有實質幫助，滿足弱勢兒少逛百貨購物的夢想。