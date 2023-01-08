中國大陸今（8）日正式取消入境防疫隔離、鬆綁出境旅遊，各國迎接觀光潮，根據旅遊網站統計，最受陸客歡迎的5個地點是新加坡、南韓、香港、日本、及泰國。不過美國有線電視新聞網（CNN）引述旅遊業者指出，初期陸客旅遊的目的預計將以商務、家人團聚為主，直到第2季才會有更多休閒旅遊客。業者也指出，現在陸客的旅行模式已有轉變，愈來愈傾向自由行，而且更注重環保、永續等概念。

中國大陸自8日起放鬆邊境防疫措施。

CNN 8日刊出大陸邊境解封後遊客的旅遊趨勢分析，報導引述大型旅遊網站「Trip.com」去（2022）年12月底公布的機票訂單數據，新加坡、南韓、香港、日本、及泰國是最受陸客歡迎的旅遊地點，其中新加坡的機票訂單成長6倍居冠，其餘4地成長4倍，長途地點則以美國、英國、澳洲等居首。

■休閒旅遊直到2023年第2季才會攀高峰

中國出境遊研究所（Chinese Outbound Tourism Research Institute）所長王立基（Wolfgang Georg Arlt）預期，今年第1季的大陸遊客將以商務旅行、家人團聚、學生出國、醫療需求等非休閒旅遊為主，隨著護照、簽證簽發愈來愈順暢及國際航班完全恢復，他預估第2季開始，休閒旅遊遊客人數才會逐漸攀上高峰。

「有些休閒遊旅客會非常有動力取得護照、簽證及負擔得起的機票，其他人則會先等一等、看一看這些『先鋒』帶回來的故事。」他說北京已經花了3年時間讓民眾對外在世界感到害怕，所以有些人會擔心出去是否安全。

除了新加坡、南韓、香港、日本、泰國等5地，王立基預期4月開始，許多旅客也會選擇到越南、泰國、柬埔寨的海邊度假、放鬆。大陸旅遊業線上營銷公司「龍途旅遊」行銷傳訊總監巴欣晏（Sienna Parulis-Cook）預估，馬爾地夫今年將是有錢旅客的首選。

除了到海邊度假外，王立基也分析，許多大陸民眾在新冠疫情期間發展出個人興趣，因此他預期部分陸客將規劃以興趣為主的旅行，例如爬山、健行、品酒等。

另外王立基也指出，愈來愈多大陸民眾開始探索沒有這麼熱門的非主流旅遊地點，例如阿爾巴尼亞、喬治亞等。

■旅行模式有大轉變

「Trip.com」分析，現在大陸遊客愈來愈傾向人數較少的自由行，而非跟團旅行，同時愈來愈注重永續。

王立基也有觀察到這個現象，他說：「中國出境旅客在需求及期待上都有大轉變，由於中國也遭遇氣候變遷之苦，中國年輕人對永續性、綠色議題非常有興趣。」

根據「龍途旅遊」2022年調查，48.3%潛在遊客表示會選擇入住對環境友善的旅宿，45.5%表示會選擇「零殘忍」的方式觀賞野生動物，37.9%表示旅行時會自發撿垃圾、以騎自行車取代駕車。