因新冠疫情關閉1012天之後，大陸雲南瑞麗口岸8日8時全面恢復通關。這意味著大陸和緬甸「胞波」（意為親戚，緬甸與大陸人民之間的親切稱呼）又可互通往來了。據初步數據分析，8日當天入境人員多為探親為主，旅遊和貿易人員占比不高，主要由於疫情導致部分跨境婚姻與親屬相隔兩地，讓家人團圓的迫切願望成為入境主流。

據澎湃新聞報導，玉石產業和邊貿是雲南瑞麗的兩大支柱產業，境內外的商人透過瑞麗在大陸與緬甸間往來進貨。當地一名從事翡翠生意的商家說，「國門放開後，能進的貨就多了，自己想要什麼就可以去緬甸親自挑選，貨多選擇就多，生意也就越好。」

目前瑞麗口岸是大陸對緬甸貿易最大的陸地口岸。但從2020年3月31日，面對境外疫情輸入風險，雲南省發佈《關於嚴防境外疫情經陸路水路輸入的通告》，自此瑞麗口岸暫停出入境人員和貨物的驗放業務、所有設備關停，一直到再次通關前已有1012天。

據了解，回顧疫情前的2019年，瑞麗口岸出入境旅客近1700萬人次，車輛達484.6萬輛次，進出口貨運量超1745.8萬噸，承擔著雲南一年近千億人民幣的貿易額，占全省對緬貿易額的80％左右。