包偉銘（前排左3）、包庭政（前排左4）和劉依純（後排左5）等人出席寒冬送暖活動，氣氛歡樂。（翰森娛樂提供）

包偉銘今（8日）與愛妻劉依純、兒子包庭政以及好友粘立人等人，出席台南關廟和龍崎區獨居老人寒冬送暖的公益活動；該活動今邁入第4年，吸引GINO、唐儷、吳俊宏、郭婷筠、彭正、喬幼、賴慧如、蘇宥容、戴梅君及小堂老師等人響應，眾歌手「暗自較勁」，輪番送上精彩表演，逗得台下長者們樂開懷。

今年活動席開桌次高達156桌，讓參與的獨居老人或弱勢家庭，都可以享用豐盛溫暖的辦桌並領取新年紅包。包偉銘此次登高一呼，吸引眾多藝人加入公益行列，他回憶表示：「第一年開始的時候，只有我、劉依純及粘立人3個人參與，到了今年，已經有數10位的演藝人員輪流的共襄盛舉，心中充滿無數的感謝。」眾人都是百忙中抽空南下，包括GINO才剛拍完八點檔，二話不說搭高鐵南下做公益，以實際行動力挺。

包偉銘表示，自從擔任「魔幻和音樂饗宴關懐列車」的執行長後，這幾年和劉依純以及很多藝人朋友陸陸續續做了84場公益慈善的活動，持續往100場的目標前進，內心深處感到非常溫暖及快樂。他認為「為善不欲人知」是過去思維，如果為善都能讓大家知道，一起種下良善的種子，鼓勵大家多多行善，讓社會處處充滿溫暖，更是美好的事情。