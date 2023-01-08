水頭旅服中心一早便湧入大批準備搭船返鄉探親的陸配與陸生，重現3年前的「榮景」。(于家麒攝)

就讀金門大學的陸生與縣長陳福海夫婦(中)合影留念，感謝縣府的努力讓他們可以回家團聚。(于家麒攝)

來自廈門的陸生3年未回家，雀躍之情早已按耐不住。(于家麒攝)

縣長陳福海(右3)叮囑民眾與學生們回家後要多注意身體狀況，平安歸來。(于家麒攝)

縣長陳福海對於金門小三通首航的整體通關作業表示相當滿意。(于家麒攝)

3年未回家的民眾人人大包小包，準備開心回家團圓。(于家麒攝)

還有民眾「提早準備」買了一大包藥品回鄉備用。(于家麒攝)

陸船「迅安號」駛離金門水頭港，載送76位思鄉心切的民眾回家團圓。(于家麒攝)

金廈小三通復航第2天，今(8)日一早金門水頭旅服中心便湧入大批準備搭船返鄉探親的陸配與陸生，重現3年前通關壅塞的「榮景」。縣長陳福海與夫人許梨羨也親自到場送行，並囑咐鄉親們要注意健康、平安歸來。總計今日共有76人首發「登陸」，每個人臉上都滿溢著開心的笑容，終於可以回家看看3年不見的親人，闔家團圓過新年。

由於陸方今起放寬限制入境免隔離，因此昨天的小三通復航首航經縣府協調後並無民眾搭船從金門入境廈門。滿心歡喜、迫不及待想回家的陸配與陸生，早就按耐不住雀躍的心情，有些甚至失眠一夜未睡，今天一早就到水頭旅服中心報到取票，恨不得馬上登船回大陸一解鄉愁，擁抱3年來日思夜想的親人，訴說心中的思念。

根據縣府統計，今天搭船赴陸的民眾總計有76人，大多數為返鄉探親的陸配與其子女，另有12名飄洋過海就讀金門大學的陸籍學生，有的來自廣州、最遠來自上海，大部分家住廈門，都搶搭首班入境免隔離船班趕著回家團圓。金門縣長陳福海夫婦也親自到場送行，除了視察購票通關狀況外，也叮囑民眾與學生們回家後要多注意身體狀況，畢竟大陸各地區疫情仍嚴峻，防疫工作不可鬆懈，也期盼每個鄉親都能平安歸來。

為落實防疫工作，航港局也強烈要求兩岸船商，在卸客後一定要確實做好船艙內的清消工作，減少乘客與病毒接觸的風險，降低染疫因子，保護搭船鄉親的健康。

另今日從廈門返金的鄉親共有39人，均依防疫工作人員指示完成唾篩後回家自主防疫。針對昨日首航載回的37名鄉親中，經唾篩PCR後有7人呈陽性，引起鄉親擔憂恐慌。縣府緊急與疫情指揮中心及衛生局等相關單位研商因應作業，強烈建議疫情指揮中心採取對應作法，旅客從金門入境廈門需要取得48小時PCR陰性證明，相對應的從廈門入境金門也應取得48小時PCR陰性證明，縣府並將盡速與大陸協調取得共識，將疫病阻絕境外，同時也讓小三通在疫情可防可控的前提下，持續推動及調整。

縣長陳福海表示，對於金門小三通首航的整體通關作業相當滿意，也非常感謝入出境第一線執勤夥伴及相關工作人員的辛勞付出。陳福海也說，對於小三通專案將每天進行滾動式檢討，站在入出境旅客的角度思考，讓作業更臻完善，讓鄉親更加方便。

陳福海也指出，昨天率團首航至廈門，也了解廈門方和金門方一樣，都希望做好萬全準備，讓第一階段專案小三通復航能順遂完成，同時以確保縣民健康安全為第一優先考量，漸近式的迎接未來小三通常態化的營運。