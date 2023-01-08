武陵農場早櫻品種河津櫻粉粉嫩嫩非常浪漫與美麗，吸引內行遊客前往賞櫻與走春。（武陵農場提供）

武陵農場早櫻品種河津櫻粉粉嫩嫩非常浪漫與美麗，吸引內行遊客前往賞櫻與走春。（武陵農場提供）

賞櫻好時機！ 武陵農場河津櫻農曆春節預期花開近7成

新春賞櫻不用專程到日本！受到冷氣團一波波接踵而至影響，台中武陵農場 早櫻品種河津櫻現正陸續綻放，粉紅色的花朵醉心的浪漫美景，吸引遊客上山賞櫻；副場長胡發韜說，農場內台灣原生種的台灣緋寒櫻，目前花開約一到二成，預估農曆春節連假可以開到6到7成。

胡發韜表示，河津櫻在日本應是晚櫻，但在台灣卻成早櫻品種，每年農曆年前，武陵農場的河津櫻就會盛開，主要賞櫻區在南谷入口花園，今年櫻花季雖預計2月7日展開，但河津櫻從去年起即較往年提早開放，今年也提早約10天到2周開放，目前又正值梅花盛開，遊客漫步花間別具詩情畫意。

賞花遊客說，河津櫻花是大島櫻及寒緋櫻的自然交雜品種，比普通櫻花品種，例如染井吉野櫻更早開花的櫻花之一；跟同為其他早開櫻花例如寒緋櫻相比，河津櫻花顏色偏淺粉紅，花蕊比一般大。日本河津櫻所以出名，因日本大部分地區都要等到3月中才是正值開花期，河津櫻比其他品種早一個月開花。

日本河津櫻大約在2月上旬至3月上旬綻放，賞花期約為一個月，每年都會吸引許多人到靜岡縣河津町欣賞鎮上盛開的櫻花，享受河津櫻花帶來的早春；河津櫻花花期較長，但普遍在開花後2星期就會開始長出綠葉，如果想欣賞到整片粉紅美景就要把握時間到訪。

胡發韜強調，武陵農場的山櫻花是台灣原生種的台灣緋寒櫻，現在花開約一到二成，預估農曆春節連假可以開到6到7成，武陵農場預估春節期間是花開最美時期，遊客可同時看到兩種美麗的櫻花，還有3個顏色的梅花，河津櫻有淡淡花香，遊客在花間拍照散步時，還能聞到陣陣高雅芬芳的梅花迎面撲鼻香。