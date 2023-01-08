台中大里區草湖慈天宮攜手啟里文教基金會、大里區農會及里辦公處等多樣單位，募集白米、麵條等物資及紅包，送給東湖里、西湖里百餘戶的弱勢家庭，讓弱勢家庭也能過個好年。（大里農會提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里區草湖慈天宮攜手啟里文教基金會、大里區農會及里辦公處等多樣單位，於8日上午舉辦寒冬送暖活動，募集白米、麵條等物資及紅包，送給東湖里、西湖里百餘戶的弱勢家庭，網銀社會福利基金會也捐贈出「暖暖雞湯券」，一同協助讓弱勢家庭能過個好年，同時也感受社會溫暖。

大里草湖慈天宮主委林永鑫說，在地方熱心團體響應下，歲末送暖的活動至今已延續17年，今年包括啟里文教基金會、大里區農會、大里草湖獅子會、草湖工商發展協會、網銀社會福利基金會等團體一同行善，希望能「在寒冬送暖意，陽光滿人間」。

今日寒冬送暖活動現場準備了白米、麵條、罐頭等豐富物資及紅包、禮券，由主委林永鑫、大里區農會常務監事賴樹清、總幹事賴東陽、東湖里長何天祿、西湖里長賴加彬等人一起發放給東、西湖兩里約150戶的低收、邊緣戶的弱勢戶；針對沒辦法到場領取的民眾，也將有志工貼心一一送到家。

前來領取物資的民眾說，寒冬送暖活動發放的都是民生必需的物資，在過年前能拿到這些物資，可以讓家裡節省一些開支，很感謝慈天宮和善心團體的協助，讓他們感受到社會的溫暖。