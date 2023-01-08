台中大里區草湖慈天宮攜手啟里文教基金會、大里區農會及里辦公處等多樣單位，於8日上午舉辦寒冬送暖活動，募集白米、麵條等物資及紅包，送給東湖里、西湖里百餘戶的弱勢家庭，網銀社會福利基金會也捐贈出「暖暖雞湯券」，一同協助讓弱勢家庭能過個好年，同時也感受社會溫暖。
大里草湖慈天宮主委林永鑫說，在地方熱心團體響應下，歲末送暖的活動至今已延續17年，今年包括啟里文教基金會、大里區農會、大里草湖獅子會、草湖工商發展協會、網銀社會福利基金會等團體一同行善，希望能「在寒冬送暖意，陽光滿人間」。
今日寒冬送暖活動現場準備了白米、麵條、罐頭等豐富物資及紅包、禮券，由主委林永鑫、大里區農會常務監事賴樹清、總幹事賴東陽、東湖里長何天祿、西湖里長賴加彬等人一起發放給東、西湖兩里約150戶的低收、邊緣戶的弱勢戶；針對沒辦法到場領取的民眾，也將有志工貼心一一送到家。
前來領取物資的民眾說，寒冬送暖活動發放的都是民生必需的物資，在過年前能拿到這些物資，可以讓家裡節省一些開支，很感謝慈天宮和善心團體的協助，讓他們感受到社會的溫暖。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。