停航近3年，繼金廈小三通昨天復航，馬祖小三通專案今日也復航了，中央流行疫情指揮中心表示，今天早上金門有39名鄉親返家，連江則有14名民眾返家，但由於連江沒有設備，檢體必須帶回台北採檢，PCR採檢結果，確診陽性率最快明天才有辦法出爐。

昨天（7日）37名自小三通返回金門的民眾中，其中有7人檢出陽性，陽性率為18.9％。今天上午又有一班船自廈門返回金門，共有39人。

今天也是首度復航的馬祖小三通專案，今天也有一船班抵達，共14人，指揮中心發言人莊人祥表示，由於連江縣設備有限，因此檢體一率都須送台北檢驗，唾液PCR採檢結果明天才有辦法出爐，所以明天會聯同金門的一起公布採檢結果。

另外，大陸4直航點，1月6日自桃園機場入境，共有8航班，1303人，陽性數為225人，陰性數1078人。自松山機場入境一架私人包機航班，共2人，2人皆陰性。1月6日大陸共計1305人入境，其中225人陽性，陽性率為17.2％。