雲林縣北港文化中心刺繡展，作品結合古老刺繡融入日常生活中。（張朝欣攝）

雲林縣政府與台南應用科技大學「全球刺繡研究發展中心」合作，8日在北港鎮北港文化中心舉辦「知福、惜福、再造福」繡出心意成果展，參展人員並致贈1幅「雲林上場」刺繡作品給縣府。北港地區保留許多藝陣旗、進香旗，藉由修復、複製旗幟，再將其技法應用於日常生活中，讓大家更了解刺繡的文化歷史。

台南應用科技大學「全球刺繡研究發展中心」主要研究世界刺繡針技與台灣刺繡歷史，對於刺繡技藝推廣不遺餘力，此次展出上百件作品，涵蓋金線刺繡、法式刺繡、緞帶刺繡、珠寶刺繡、抽線刺繡等衍生商品及作品，以多元型態呈現刺繡的美感饗宴。

雲林縣政府文觀處展覽藝術科長鄭妃束表示，此次參展作品由台應大師生、雲林海線社區大學學員、虎尾溪社區大學學員、新生國小學生共同創作，展出主題包括「雲林上場」、「刺繡師生聯展」、「各國刺繡饗宴」、「推廣刺繡善盡社會責任」，非常多元精彩，展期至本月19日，邀請大家前來一探刺繡之美。

「全球刺繡研究發展中心」老師莊央姍指出，雲林縣政府積極推廣刺繡文化，她長期進駐雲林開辦刺繡課程，此次複製雲林縣一般古物「北港金福順荖葉檳榔舖朝天宮天上聖母大旗」的一部分，與大家分享複製過程，另外，參展人員也共同製作1幅「雲林上場」刺繡作品送給雲林縣政府。

解說人員提到，北港鎮因朝天宮媽祖廟香火鼎盛，保留許多古老藝陣，每個藝陣的藝陣旗都是獨一無二的，另外朝天宮還收藏許多古老進香旗，透過「全球刺繡研究發展中心」的修復與加固，讓這些百年刺繡文化得以保存傳承，並應用於日常生活中，具有新舊相傳之意。