專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）公告2022年12月合併營收為新台幣10.9億元，年增16.9%；累計全年營收為新台幣105.6億元，年增12％，突破百億門檻。勤誠表示，2022年雖整體經營環境動盪，雲端需求在新客戶及新專案的拉動下驅動公司創造佳績，現階段四大新專案皆已試產完畢，今年度在量產的帶動下，營運表現可望續創佳績。

展望2023年，研調機構DIGITIMES Research指出，在景氣持續走疲下，品牌客戶及中系業者將明顯減緩伺服器採購力道，預估全球伺服器出貨量成長僅4%；然而雲端客戶將持續建置資料中心基礎設施，且搭載英特爾(Intel)、超微(AMD)新CPU平台Eagle Stream及第四代Epyc的伺服器將進一步放量下，可望帶動部分較高效能、高單價伺服器新機出貨，預估北美雲端資料中心對伺服器、網通、儲存等設備採購需求較強。

勤誠表示，公司今年邁入第四十年，成功轉型為全球雲端產業機電整合方案提供者，長期以來積極經營美中兩大地區的終端客戶專案，近年來更完成現階段重大投資佈局，近期更將美系新客戶專案的試產出貨完畢，今年將持續搭載客戶需求開發新品，並優化三廠間合作效益，期待在新專案量產及新工廠爬坡帶動下，續創營運優勢，實現企業永續。