經典現場喜劇《炎上BURN》這次邀請到王世堅與他的「世仇」柯文哲登台表演，掀起一波熱烈討論，而「炎上大將軍」博恩一上場就隨即對現場眾人開轟，當天來賓「學姊」黃瀞瑩直接被點名說「沒料」，穿著也被嘲諷，但事後學姊在臉書公開穿著，網友全被辣翻，直說「太美了！」

在炎上秀開頭，王世堅就坐著送給柯文哲巨大木馬現身，而且秀了一波小提琴琴藝，但是依舊無法躲過博恩的開嗆，現場的其他嘉賓也被難逃博恩的魔掌，其中黃瀞瑩的穿著就被吐槽：「是不是跑錯棚、搞錯場合？」，並一語雙關她就是因為「沒有料」到會被邀請來。

表演結束後，黃瀞瑩在臉書分享心情，並寫下：「恭喜炎上王世堅成功，讓我們把仇恨留在今天，用歡笑迎接明天，就是這麼簡單！」，也曬出穿著當日戰袍和看板合照的照片，仔細一看發現她穿著一襲優雅白色長禮服，上半部分是蕾絲透視設計，令人想入非非，大飽眼福。

曝光後的相片吸引將近萬人點讚，許多網友紛紛大讚「沒想到臉蛋美，身材也這麼有看頭」、「好美喔，天哪」、「本場唯一亮點」、「很少看到學姊這樣打扮，很漂亮」、「太正了吧！有被勾引到啦」、「仙女下凡」、「兼具智慧、美麗的知性的化身」、「學姊好漂亮，看了我差點流鼻血」、「變成奢華小公主了」。