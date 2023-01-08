網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul）宣布跨足綜合格鬥MMA了，他與PFL（職業鬥士聯盟）簽約，同時創設一個「超級PPV格鬥賽」，強調會把付費比賽的一半收益歸給拳手。傑克保羅又高調聲討格鬥界的低薪問題，擺明要和格鬥界的龍頭UFC終極格鬥打對台。

傑克保羅聲明：「我在拳擊擂台證明了自己，我也將在MMA做到相同的事，我對格鬥界的正面影響將是無可限量的。我選擇PFL做為獨佔合作對象，告訴大家只要辛勤耕耘就沒有辦不好的事，在格鬥場外，讓拳手獲得公平待遇，提升女拳手地位也是我努力的方向。PFL在很短的時間就取得成果，我對他們有信心，我邀請所有頂尖格鬥男女拳手，加入PFL將可以獲得他們前所未有的優渥待遇。」

藉著YouTube起家的傑克保羅頗具拳擊天分，取得職業執照之後至今6勝0敗，不過綜合格鬥和拳擊仍有很大差異，傑克保羅已經開始訓練，但不確定要多久才能進入格鬥鐵籠。

UFC近年蒸蒸日上，總裁懷特（白大拿, Dana White）拿到了ESPN轉播單位5年15億美元的大肥約。美媒CBS批評，當今的UFC漸漸有主流職業聯盟的規模，但是他們對旗下拳手十分苛刻，一般職業運動以50%分潤為目標，球員長期有工會做靠山，例如棒球與籃球皆在40%以上，相較之下UFC的拳手平均只能分到20%利潤。懷特當時嗆聲：「如果你們不爽，請自己創立一個新的格鬥聯盟。」現在傑克保羅即將正式踏出改革業界的第一步。