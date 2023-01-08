2023台灣燈會作品「Hi Hide」。（北市觀傳局提供）

台北市政府觀光傳播局8日搶先曝光「2023台灣燈會在台北」光展區最新作品，「Hi Hide」及「穿梭・未來・兔子洞」相繼於8日及9日在捷運忠孝復興站附近亮相。

「Hi Hide」是台灣藝術家吳麒打造的12公尺高巨兔燈飾，搭配影像展演，民眾可在SOGO忠孝館前方廣場看見大型兔子洞竄出，是今年台灣燈會的起點。

觀傳局說明，作品呈現的是兔子將自己身體埋藏起來，悄悄張望車水馬龍的東區街道的模樣。若民眾走進兔子內心，便能發現牠正在裡面開Party，並親切地迎接每個走進來的民眾，希望一同創造台灣燈會美好回憶。

「穿梭・未來・兔子洞」則由藝術家陳普創作，是以兔子洞象徵捷運忠孝復興站體通道。陳普分享，創作2023台灣燈會作品對他來說非常具挑戰性。鑑於場地背景是巨大大樓，作品太小會不夠突出，本次12公尺高的「穿梭・未來・兔子洞」採用VR模擬器將場域數位化，精準計算大樓與兔子洞的適當比例。

他也補充，在作品影像展演方面，也融合台北元素，將台北知名景點都放到影片內，希望民眾駐足觀覽台北之美。

觀傳局說明，2023台灣燈會正式活動期間為2月5日至2月19日，2月1日至4日除國父紀念館中央展區不開放外，僅光、源、未來展區試營運。