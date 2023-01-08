「步穀農創館」座落在後壁農會菁寮辦事處後方，距離菁寮老街僅短短50公尺。（張毓翎攝）

步穀農創館還補足老街缺乏的公廁、用餐區域等設施，讓民眾能休息及飲食。（張毓翎攝）

後壁區農會總幹事林怡歆（左）、後壁區農會理事長蕭麗姿（右）歡迎來菁寮玩的遊客，可順道來步穀農創館逛逛、採買。（張毓翎攝）

台南市後壁區農會近日將一座55年歷史的公糧倉庫，重新拉皮、翻修，使其脫胎換骨變身舒適、具有現代風的農特產品中心「步穀農創館」，而且距離菁寮老街僅短短50公尺，不僅有用餐區、戶外休憩區及廁所，內部更陳列許多在地精選的農特產品，8日試營運時，吸引不少觀光客前來一探究竟。

「步穀農創館」座落在後壁農會菁寮辦事處後方，原本是1968年落成的公糧倉庫，但隨著時代演變，不再存放公糧，變成一處閒置的雜亂空間；去年後壁農會向農委會爭取改建經費，希望打造農會首座農特產品中心，以期提升自營米及相關產品的銷量，也能為在地農民創造一個展售新平台，其理念獲得農委會主委陳吉仲支持。

後壁區農會總幹事林怡歆說，後壁是台灣重要稻米產區之一，然而國人食米量卻逐年減少，農會盼拓展既有銷售管道，選在假日觀光客眾多的菁寮社區，設置一座美輪美奐的農特產品中心，吸引遊客想來瞧一瞧；此外，步穀農創館還補足老街缺乏的公廁、用餐區域等設施，讓民眾能休息及飲食。

步穀農創館不僅集合眾多農會的產品，更鼓勵在地小農生產的產銷履歷、友善無毒的蔬果上架。後壁區農會理事長蕭麗姿提到，農會這次也將步穀農創館旁的閒置小倉庫，修建為「綠色照顧站」，提供在地長輩更優質、舒適的上課環境，未來會持續盤點舊倉庫，帶動農產品銷售，同時也吸引遊客來台南旅遊。