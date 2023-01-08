員工們親切地幫忙孩子們挑選喜愛的款式。（北台南家扶中心提供／張毓翎台南傳真）

員工們親切地幫忙孩子們挑選喜愛的款式。（北台南家扶中心提供／張毓翎台南傳真）

北台南家扶中心目前扶助的弱勢家庭中，低收及中低收入戶就占6成，買新衣對許多家庭是一件奢侈的行為，為節省開支，家扶童往往把長褲穿成七分褲。農曆年即將到來，今年有熱心的本土服務業者慨贈80萬元提貨券，為家扶400名兒少添購新衣，8日在新營區門市封館，讓受扶戶挑選喜愛的新衣迎新年。

本土服飾品牌NET主富服裝公司，自2009年莫拉克風災後，每年皆捐贈愛心提貨券給全台各縣市家扶中心，行事作風低調的董事長黃文貞，因出身貧困家庭，經歷過辛苦的成長歲月，對家扶兒少家庭狀況能感同身受，尤其在過年前殷殷期盼得到一件新衣好過年的心情，因此每年延續著贈予提貨券的善舉。

來自大陸的趙性單親媽媽，獨自撫養就讀國二的小淇和小二的小霆兄弟倆，她在工廠擔任作業員，收入要滿足母子三人餬口已相當不易，社工李典祐發現長得高瘦的小淇總穿著七分長褲和袖長不足的外套，新的一年，小淇一家有了新衣服穿，不只身體感到溫暖，內心也是溫暖開心。

北台南家扶中心表示，目前扶助900戶弱勢家庭中，有7成以上的家庭為單親，2成是隔代教養家庭，許多家庭照顧者面對生活及教育負荷已是沉重的負擔，感謝這幾年NET綿延不斷的愛心，以及店長和員工們親切地幫忙孩子們挑選喜愛的款式，讓他們提著滿滿一袋新衣開心回家，迎接新年到來。