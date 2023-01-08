【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經518天整建，以提升動物福祉為目標的「新動物園運動」改造工程，近日獲工程會「第22屆公共工程金質獎」建築類佳作肯定。

市長陳其邁表示，動物園是許多高雄人兒時幸福記憶的起點，此次新壽山動物園升級計畫除突破不同以往的工程思維，採視覺通透、採光引風等方式，搭配動物生活習性及福祉的角度來營造動物棲地環境外，也創造輕巧的高架長廊穿梭其上提供獨特的遊園體驗，同時更提升園內空間美感和優質餐飲環境。市長除感謝市府團隊將公共工程帶入另一重要里程碑外，也期盼新的壽山動物園再和大家一起創造更多的幸福記憶。

▲漫步空中長廊感受園區林蔭之美。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲山形屋讓遊客得以窺視動物居住環境。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，回顧過去2年高雄觀光建設，觀光環境品質的提升並未因觀光人潮減少而停止，反而是為觀光產業復甦積極作準備，市府除了辦理多項觀光活動外，更爭取經費挹注在風景區的環境建設，並獲得許多獎項肯定，如愛河兩岸遊憩環境榮獲2022國家卓越建設獎金質獎（規劃設計類），旗津星空隧道、市境之南樹廣場榮獲2022年城市工程品質獎金質獎、澄清湖迷宮花園榮獲2022年公共建築景觀類建築園冶獎等。

▲白犀牛在下沉式觀察廊前展現自然姿態。 圖：高雄市政府觀光局／提供

她說道，這次的改造重點在於以「動物的自由之地」、「空中線性展廊」、「親子的同樂天堂」三大設計理念構築，總長440M的空橋創造獨特的遊園視野，除提供遊客舒適的遊園環境外；搭配擴張網的運用，也讓動物們的視角感受不到遊客的觀看而得以更自在遊走在外展區。另也藉由空橋連結「水豚山屋」、「黑熊山屋」兩座內展場，讓遊客得以觀察水豚追逐嬉戲、黑熊攀爬棲架及泡澡的有趣畫面。

▲市境之南樹廣場落日美景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲旗津星空隧道燈光美景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

設計者建築師邱文傑則表示，以貼近原生的方式來設計，創造更自然、和諧的動物居住環境，包含將羊駝、迷你驢、迷你馬等的草食動物混合飼養外，也以打開空間的概念營造黑猩猩新家，讓天空、岩山流水環繞，而將原本黑猩猩的鐵籠改造為咖啡廳，讓遊客體驗牢籠內的生活視角，進而達到反思人與動物間的關係，啟發生態保育的意識。

動物園補充說，因考量動物福祉及民眾遊園品質，故試營運期間採門票預購制，截至目前已近8萬參觀人次。來訪的陳姓民眾也表示，改造後的空間逛起來更為舒適外，不同的視角，也讓小朋友更能觀察到動物的生活，而峽谷式設計的親水空間，多樣的玩法，更讓小朋友玩得不亦樂乎、樂不思蜀。

觀光局表示，迎接後疫情時代的觀光需求，未來將持續結合城市美學、通用設計、無障礙環境、公民參與等概念，提升景區工程品質拓展更多觀光亮點，透過設計讓工程變得更有趣外，也讓高雄這城市越來越好玩。

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