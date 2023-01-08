桃園市消防局第四大隊為提升居家安全及強化民眾對意外事件的應變能力，今天舉辦防災宣導活動。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局第四大隊為提升居家安全及強化民眾對意外事件的應變能力，今天舉辦防災宣導活動。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

年關將近，桃園市消防局第四大隊為提升居家安全及強化民眾對意外事件的應變能力，今天舉辦「我是救援小英雄，家庭防災大步走」119消防節防火宣導活動，活動內容以家庭防災為主軸，讓民眾一邊闖關一邊學習各種防火、防災及救護的知識與技能，化身為「救援英雄」，防範災害於未然，即使面對災害也能冷靜地做出最正確應變作為。

多項闖關關卡包含「天搖地動」在地震發生時，民眾應立即採取「趴下、掩護、穩住」的動作，優先保護頭頸部避免遭掉落物砸傷；「昏昏欲睡」利用燃氣熱水器模型教導民眾如何選擇正確的機型與正確的安裝位置，如何有效保持室內空氣流通，避免一氧化碳中毒情形發生；「急救時刻」推廣民眾踴躍下載並註冊「急救先鋒APP」軟體，如有需要急救案件，系統將立即推播訊號給鄰近救援者，同時提供AED可取用位置，讓救援者能迅速獲知並到場協助，使得緊急救援更為即時更有效率。

「整裝待發」親子消防衣著裝體驗，讓大小朋友穿上帥氣的消防衣，體驗消防射水滅火的感覺；「一鳴驚人」宣導民眾瞭解住宅用火災警報器的功能、正確安裝的重要性以及補助申請流程，同時鼓勵民眾自行採購安裝讓住家防護更為全面；「起死回生」緊急救護CPR操作，指導民眾學習CPR與AED的操作方式與技巧，降低誤判情形，提高患者的存活率。「十萬火急」宣導民眾平時家中應自備滅火器，同時學習正確操作方式，於初期小火能及時撲滅，阻止火勢擴大，以保護自身與家人的生命及財產安全。

山峰消防分隊分隊長黃嘉男表示，家庭是人類生活最重要的核心，以家庭為單位，推動「自主防災觀念」與「居家安全自主管理」才是有效降低災害發生及生命財產損失最好的方法。