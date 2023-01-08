72歲的老婦人外出購物行動不便，警方視若己親護送阿嬤返家。(警方提供)

台中市東勢警分局茅埔派出所，日前接獲熱心民眾報案，稱於東關路六段與上城街口有一名婦人呆坐路旁，可能需警方協助。警員張鈞萍獲報後，立即前往現場了解，發現是72歲的廖姓婦人，獨自步行外出購買清潔用品；返程路途中，因雙腳無力無法行走，坐於路旁休息，警方視若己親送廖婦返家。

72歲的廖姓婦人向警表示，因年節將至，想把家裡打掃一番，因而獨自步行外出購買清潔用品。惟返程路途中因雙腳無力無法行走，坐於路旁休息。張員詢問阿嬤住處後，擔心阿嬤行動不便下，返程回家時會發生危險，欲開巡邏車協助載阿嬤回家。

警方表示，廖姓阿嬤原先不好意思地說，不想要麻煩警察幫忙，但經張員耐心勸說，表示東關路段車流多且快，擔心阿嬤若突然又雙腳無力，可能會發生危險，阿嬤才答應讓警方護送返家。警方抵達阿嬤住處後，阿嬤開心向警方揮手致謝，感謝警方安全護送返家。

茅埔派出所長洪存孝表示，家中如有年事已大、行動不便的長者，應盡量避免其單獨外出，有家屬陪同外出，可避免發生危險。