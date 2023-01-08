新北市蔡姓計程車司機2018年間載到林姓男子，由於林男正要前往醫院，醫治肝病，蔡男卻向林男妻子聲稱認識藥商販賣藥酒能治其病，蔡男甚至謊稱家族成員曾喝該藥酒治癒，陸續騙取林妻240萬元，直至林男病情未見好轉，林妻才得知受騙，蔡男遭依詐欺取財罪，判處1年徒刑確定，民事部分，新北地院近期判處蔡男賠償240萬元。

林妻指控，她2018年1月間攔下蔡男計程車，準備載著丈夫前往醫院醫治，蔡男得知後，謊稱認識一名叫「王董」的人，有販售藥酒可以治療肝病，使癌細胞變小，蔡男還稱他的姪子、孫子和友人都曾飲用該藥酒，治療肝病痊癒，她聽聞後連續3個月，陸續匯款240萬元購買藥酒。

未料林男服用藥酒後，病情未見好轉，2個月後不幸過世，不過，蔡男否認有欺騙林妻，他辯稱，王董是坐他計程車認識的客人，王董向他宣稱藥酒抵禦肝癌的作用，因此他才介紹藥酒給林妻，他為了要賺錢，只好跟對方說很多人跟他買藥水，實際上只有賣給林妻。

新北地院認為，蔡男不知王董真實身份，也不知道藥酒成分、效果，就向林妻誆稱其親友服用藥酒治癒疾病，顯見有主觀詐欺取財犯意，雖然沒有將藥酒出售給其他人，但此番說詞，足以讓林妻誤會，購入藥酒，因此依詐欺取財罪，判處1年徒刑，高院也駁回上訴確定。

林妻事後也附帶民事求償，向蔡男求償240萬元，新北地院認為訴求有據，因此判處蔡男賠償，全案可上訴。