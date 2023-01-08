法國藝術家Joan Pomero透過金粉紙於「斐瑟髮廊」展示「皺巴巴的音」。（台北市商業處提供）

「2023台灣燈會在台北」將於2月5日至19日正式開展，是台北市在疫情解封後的第一場國際大型活動。台北市商業處8日指出，位於東區商圈的光展區融入在地商圈店家，打造40件以上藝術入店作品，即日起至2月28日正式開展，邀請民眾前往東區遊賞，走進巷弄街廓發現生活中的藝術驚喜。

商業處指出，東區商圈是台灣潮流文化的領頭指標商圈，代表了年輕、時尚、活力，聚集了各行各業年輕新創文化的族群，本次台灣燈會透過「藝術入店」藉專業藝術團隊媒合店家與藝術家，集結平面繪畫、編織雕塑、燈光互動及空間裝置等不同風格藝術作品，即起超過40件作品將以最完美的樣貌迎接遊客。

商業處說明，參與商家類型十分多元，食、衣、住、行皆一概囊括。其中，藝術家楊瀚橋以主角「咪鹿鹿milulu」於寒假期間來到服飾店「Miho」擔任小小店長，邀請民眾和咪鹿鹿一起學習成長。

法國藝術家Joan Pomero則透過平片素材－金粉紙，於「斐瑟髮廊」創造出立體的皺褶效果，並運用燈光投射出金碧輝煌的光彩，呼應髮廊不斷切割、排列、塑型的創造過程；紙雕藝術家成若涵以尋找美好世界中的咖啡公主及王子為創作概念，於「美好日子咖啡館」刻劃東區商圈的繁華及各個小人物的絢爛時刻。

商業處表示，「2023台灣燈會在台北」以「城市型燈會」為主題，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品及串連12個行政燈區，正式活動期間為2月5日至19日，光、源、未來展區則於2月1日至4日搶先開跑。