近來台南市永康區傳出多起女性貼身衣物遭竊案，永康警分局獲報除循線逮獲2名毒蟲涉案，更在21歲的林姓男子住處，起出女性內衣褲高達50件，被害女子指認時痛罵變態。全案偵訊後，分別依竊盜、毒品危害防制條例法辦。

永康警分局復興所轄區查訪時，接獲住戶反映，近來發生多起女性私密內衣褲莫名失竊，比對後發現竊賊為身穿連帽黑衣且手臂有明顯刺青的男子，並利用冷氣壓縮機攀爬翻牆入屋行竊，經鎖定28歲有竊盜、毒品前科的林男涉案。

昨天警方持法院搜索票前往林男房間搜索時，當場在衣櫥抽屜深處及垃圾袋內，查獲竊得的女用內衣17件、內褲21件及女性睡衣、衣褲12件，共計達50件之多。

另外，永康警分局大橋派出所去年底也接獲民眾報案指貼身衣物失竊。被害女子表示，自己從2樓租屋處下樓與朋友交談時，房門未上鎖，懷疑是租在同棟3樓33歲的許男，潛入竊走晾曬浴室內的內衣褲。大橋所員警獲報搜索許男租處時，除查獲被害女子遭竊的內衣褲，也查獲許男涉嫌吸食毒品相關證物。

據了解，林嫌供稱，為滿足性慾才犯案；許嫌則稱是臨時起意、好奇。但被害人紛紛怒批噁心、變態，要求警方嚴辦。

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