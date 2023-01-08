新北市某早餐店王姓店長2021年間不滿王姓員工的排班回覆，多次在早餐店內飆罵，對王女飆國罵稱「你雞掰三洨」、「死皮賴臉，這麼不要臉」，為了逼迫王女離職，甚至多次恐嚇要將對方打成重傷，並用手推撞對方、掐脖子，新北地院近期判處王男賠償5萬元，全案可上訴。

王女指控，她2017年就在早餐店工作，王男2021年8月間不滿她排班安排，竟在店內多次嗆聲她稱「你他媽的，你是流氓還是無賴」、「你不要逼我太甚喔」、「我跟你好好地講，給你從以前到現在，我只有這陣子看你就肚爛」，當眾侮辱她。

為了逼迫王女自願離職，王男也威脅會將她一下子打死或打成重傷，甚至以推撞、手掐脖子的方式威脅她，讓她相當恐懼，因此提告，向早餐店、王男提出25萬元精神撫慰賠償金，不過，王男認為，他刑事部份已服刑完畢，且繳交5萬多元罰金，認為對方求償金額太高，希望以5000至8000元和解。

法官認為，王女因王男侵權行為，心生畏懼，基於危害安全和名譽受損，提出求償，有據可採，考量雙方身分資力和加害程度，判處王男賠償5萬元，全案可上訴。