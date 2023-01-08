台中知名麵包店「台中藏阿胖」的人氣商品羅芙蔥麵包每日限量販售，還沒開店門口已經排滿人潮，每人限購30個，吸引代購、黃牛轉賣，也孳生許多消費問題，因此店家硬起來拒賣代購，卻遭負評留言攻擊，對此麵包店發長文回應，說明拒賣代購的原因。

台中藏阿胖是麻花青蔥麵包創始店，每天約下午2點開賣，每天限量販售1200至1500個蔥麵包，儘管每人限購30個，但幾乎開店30到60分鐘就會被搶購一空，吸引代購上門轉賣，但店家日前在臉書指出，黃牛或代購買了大量麵包卻不好好冷凍或冷藏保存，放到隔天直接轉手，導致商品變質轉賣後出問題，客人卻拿著有問題的麵包向店家求償。

台中藏阿胖指出，他們祭出「拒賣代購」的措施，只要認出是代購就會拒賣，並阻止代購騷擾其他客人幫忙買，沒想到拒賣代購後，開始常常遭受網路攻擊，遭留負評、謠言，說店家態度相當高傲。業者無奈說「好好賣個麵包平常會遇到奧客就算了，居然還會遇到沒吃過我們麵包就想給負評的巨嬰。」強硬回擊「想跟這幾天被趕走的代購說，對我們的任何打擊都沒用啦，死心吧。」

自從店家拒賣代購後，開始經常遭受網路負評攻擊。(翻攝自臉書、google評論)

台中藏阿胖表示，開店20幾年，「現場販售」是最沒有爭議，但還是會被批評限購30個蔥麵包太多了，其實很多中南部客人一家7、8口人，30個買回去經常沒幾天就吃光，加上台中人非常好禮，常買東西送來送去，好幾年前沒限購的時候，一人買100多個麵包是常有的事，「祭出限購來治代購已經對我們的老客人很拍謝了。」