一名經營自助洗衣店的男網友表示，曾有不少民眾到他店裡借用桌椅整理公司文件，離開後留下一堆廢紙，但最近一名江小姐到他店裡借用桌椅整理文件，在桌上留下一張字條和100元紙鈔離開，字條寫道「對不起，借桌子整理資料，先付你電費100元」，超高素養讓他讚賞「給我上了一課」，並將江小姐給的100元放入超商捐款箱，貼文吸引2.2萬網友按讚。

原PO昨（7）日臉書社團《爆料公社》指出，經營自助洗衣店超過10年，遇過許多形形色色的客人，過去曾碰過一個做保險業務的小姐，到他的洗衣店內使用桌椅整理資料，彙整完畢後把廢棄的紙張留在桌上，拍拍屁股就走人，他只好自己收拾滿桌廢紙。

江小姐留字條和百元鈔在自助洗衣店。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，昨日下午有一名女子走進洗衣店，坐在桌前整理工作資料，離開時放了一張字條及100元紙鈔，字條上寫「對不起，借桌子整理資料，先付你電費100元，謝謝你，江小姐」。

原PO將江小姐的百元鈔投入超商的捐款箱，他說，一個國家的水平高不高，看無人商店最知道，認為台灣是個科技先進的國家，但人民卻不夠先進，不懂得自我約束，還自己降低標準，「你不夠貼心也沒關係，至少別製造他人困擾。江小姐我敬佩妳，謝謝妳給我上了一課，願台灣能更和諧。」

貼文曝光，吸引2.2萬網有按讚，「讚啦！真的要善的循環」、「江小姐很棒，老闆您也很棒」、「雙方都值得」、「有教養的人就是讓人感到溫暖」、「暖心的正能量」、「好有教養跟水準的人」、「老闆跟江小姐都很值得敬佩，希望台灣人民質感越來越好」、「很暖心的爆料，希望可以看到更多暖心爆料 」。