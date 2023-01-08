東北角的福容大飯店福隆，即日起到4／23推出「福隆溫泉祭」系列活動。(福容大飯店提供)

飯店內設置了兩座大型浮世繪和4米的燈籠牆供旅人拍照打卡。(福容大飯店提供)

飯店準備浴衣體驗區，讓遊客都能穿上日式浴衣，搭配面具、髮飾、木屐以及紙傘道具，在館內拍好拍滿。(福容大飯店提供)

福隆福容擁有全台唯一溫泉沙灘VILLA度假別墅，可享受海洋溫泉水的泉質，圖為福隆VILLA湯屋。(林涵青攝影)

福隆湯屋一日遊鍋物「芋頭小捲米粉鍋」。(福容大飯店提供)

冬天最受歡迎的活動之一就是泡湯，春節前又有一波跳水式降溫，加上農曆春節連假，不少民眾有出遊泡湯計畫。位於東北角的福容大飯店福隆，即日起到4／23推出「福隆溫泉祭」系列活動，憑消費發票參加摸彩，有機會抱走總價值超過40萬元的超值好禮。

福容福隆透過大東北角觀光圈亮點型塑計畫，將福隆溫泉形象再升級，以民眾喜愛的日系風格，結合東北角觀光特色龜山島、芒花季等，在飯店內打造四大特色打卡點，其中兩座高達4米的大型浮世繪，日系浮世繪展區好看好拍。男形象作品「泉舞風芒」，芒花隨風勁舞動感的搖曳，以及佇立在海中的龜山島展現出堅韌與英氣，如同男子「泉」不論晴雨，都在東北角的山頭與大海上盡情舞動，開拓新年新氣象；而女形象作品「見晴草嶺」則是以福隆草嶺古道為題，高掛在太平洋上空的秋天太陽，風吹過的白靄靄芒花，陽光映照出雪白夢幻的芒花，與女主角「湯子」一起在草嶺見晴懷古步道，欣賞東北角的山之美。

此外，飯店內高達4米的燈籠牆「暖光戀福隆」以紅白相間的日式燈籠，和煦的暖光營造懷舊復古風，讓人就像穿越時空走入日式老街中備感溫馨。而燈籠上的題字「東北角觀光」與「福隆溫泉」相互輝映著，點出溫泉主題，隱藏著推動溫泉產業觀光的用心。

另外，打卡點「祭典煙火區」將海上美麗的煙花景色搬到飯店內，還有祭典小遊戲釣水球以及敲達摩挑戰，大人小孩都能玩得盡興。飯店也特別準備浴衣體驗區，讓遊客都能穿上日式浴衣，搭配面具、髮飾、木屐以及紙傘道具，一起在展場內拍好拍滿。

福隆福容擁有全台唯一溫泉沙灘VILLA度假別墅，即日起至3月31日止，業者推出VILLA「風呂湯屋小旅行」，周一至周四雙人湯屋1.5小時再加雙人份鍋物，雙人泡湯方案1999元起。靜謐的湯屋中，房間裡的木質泡湯池散發出微微木香，旅客可獨享地下1500公尺深層萃取的福隆海洋溫泉水，在海浪聲和綠蔭環繞下享受最隱密、愜意的泡湯時光。另有「春遊福隆一泊二食」住房方案，可享精緻早餐和主廚精選晚餐，還能再體驗福隆海洋溫泉大眾湯，雙人成行7999元起。

即日起到4／23，於「福隆溫泉祭」展覽內與作品拍照打卡上傳粉絲專頁，有機會抽到萬元住宿券等好禮；業者搭配新北市政府「暖冬感溫祭」活動，2／15前，在飯店消費滿200元，憑發票至活動官網登錄即可參加摸彩活動，有機會抱走總價值超過40萬元的超值好禮。