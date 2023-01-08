南投一名男子小帥（化名）和18歲女網友小美（化名）在交友軟體上認識交往5個月，兩人第一次見面約會，心急的小帥不斷以肉身進攻，還載著小美直奔摩鐵，進房後也不顧小美反抗強壓摸胸得逞，事後小美氣得報警提告，小帥遭依強制猥褻罪，處7月徒刑，緩刑2年，全案可上訴。

小帥在2022年3月間，經由交友軟體認識小美，進而發展成情侶關係。2人在同年8月相約出遊，小美才剛上車，小帥就猴急的瘋狂逼近，多次靠近小美、試圖拉下小美口罩想索吻，晚間還帶著小美直搗摩鐵開房，進房後小帥不顧小美用肉身奮力阻擋，直接強壓小美襲胸得逞。小美嚇壞趁隙向友人求救，並於凌晨前往警局報案。

南投地院審酌，小帥高中肄業、月薪約新臺幣5萬元，且案發後與小美達成和解，依犯強制猥褻罪，處7月徒刑，緩刑2年，全案可上訴。

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