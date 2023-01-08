苗栗縣後備軍人指揮部7日舉行後備軍人晉任暨幹部表揚活動，縣長鍾東錦與多位縣議員到場致賀，肯定大家平時戮力投身國防事務的貢獻；鍾東錦強調，未來，後備戰力將扮演重要角色，縣府團隊會全力支持後備動員整備及國防事務，讓後備力量成為國防的堅實後盾。

苗栗縣後指部的晉任及表揚典禮，由國防部全民防衛動員署長白捷隆主持，另有國防部後備指揮部及陸軍第十軍團指揮部多位將領幹部與會。出席來賓有縣長鍾東錦、民政處長彭基山，縣議員張志宇、徐功凡及造橋鄉長徐連斌，以及地區委顧團團長劉增坤、縣市顧問團團長徐怡玲及荷松協會及823戰役戰友協會代表等。晉任的後備軍人有73員，接受表揚的後備軍人輔導組織輔導幹部96員，他們分批與來賓合影留念。

縣長鍾東錦表示，很高興受邀參加112年後備軍人晉任暨幹部表揚活動，恭喜受表揚的績優幹部和晉任的優秀後備軍人，接受表彰顯示大家平時戮力投身國防事務贏得肯定，感謝後備伙伴及輔導中心長期對於國防的貢獻，不遺餘力協助完成相關任務，並持續以將國力、軍力、民力結合一體為目標，進而厚植動員能量，成為保家衛國的基石。

鍾東錦表示，未來後備戰力將扮演重要角色，大家都是重要的國家戰力，他堅定承諾，縣府團隊會全力支持後備動員整備，結合鄉親共同推動各項國防事務，運用在地影響力，永續支持國防與後備，強化動員能量，進而使後備力量成為國防最堅強的後盾。他也藉此機會向與會來賓拜早年，預祝大家兔年行大運、闔家平安。