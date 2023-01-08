外交部今表示，立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）及國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）率國安及國防事務跨黨派議員及助理一行9人明（9）日至14日將來台訪問，具體展現前線民主國家團結合作；卡斯楚那斯此行也將拜會多個政府部會與首長。

外交部指出，卡斯楚那斯及莎卡琳恩一行是繼去年立陶宛4位次長級行政官員先後率團來訪後，首個國會高階跨黨派議員團，在台期間將晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄，以及陸委會、內政部、國防部等相關部會，並將接受外交部長吳釗燮款宴；訪團另將與我國國防安全智庫，針對當前歐洲及台海局勢、複合式安全威脅及全民國防等議題深入交流、分享經驗，增進彼此的了解與認識。

外交部表示，訪團成員也包括歐洲事務委員會副主席歐竹拔（Audronius Ažubalis）、沙普提斯（Eugenijus Sabutis）、羅德琳娜（Edita Rudelienė）及帕卡莉塔（Ieva Pakarklytė）等4位立國跨黨派國會議員。

外交部說，台灣與立陶宛是共享自由民主的價值夥伴，在各領域密切交流合作。去年美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國大陸藉故在我國周遭海域進行實彈軍演，企圖恫嚇台灣，立陶宛國會曾由議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）於第一時間表達力挺台灣的立場。此次立國國會國安及國防事務跨黨派議員來訪，不僅持續深化台立雙邊友誼，更進一步鏈接兩國在安全領域的合作關係，充分彰顯前線民主國家團結對抗威權的決心與力量。