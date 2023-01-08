陳亞蘭出席聯名精油「靈鵲蘭芳」旺運禮盒記者會。（陳俊吉攝）

「金鐘視帝」陳亞蘭推出新春聯名旺運精油禮盒「靈鵲蘭芳」，8日記者會上她全程以活動宣傳板遮住右臉，被開玩笑問是否被「家暴」，她笑說：「誰敢打我！？我文武雙全耶！而且我還有氣場結界！」原來她因為植牙補牙粉，牙齦已經腫了第6天，甚至影響《加油喜事》拍攝，苦笑：「我不會宣傳這麼嚴重啦！」自曝幾個月前拔牙已瘦4公斤，最近又瘦了一圈。

陳亞蘭出席聯名精油「靈鵲蘭芳」旺運禮盒記者會，除了腫臉身形又瘦了一圈。（陳俊吉攝）

被問到小甜甜近日與教會的風波及控訴被老公家暴，陳亞蘭則低調表示：「一個銅板敲不響，以和為貴啦！我覺得所有夫妻都要以和為貴，夫妻就是互相的，互相尊重、體諒、包容。」她也表示自己尊重所有宗教信仰，雖然從小她媽媽就是在廟外面演歌仔戲，但她小時候曾走在路上被抓進教會受洗：「那時候我還是小孩子，根本什麼都不懂，我也不知道為什麼，就和我同學一起被抓進教會受洗。」

她說自己尊重每個人的信仰，也不排斥任何宗教，只要能幫助你、心情可以安定、帶來奮發向上的力量，任何宗教都尊重，「我可以阿門、也可以阿彌陀佛，宗教信仰都是勸人為善的，也能夠幫助人安定心靈」。

陳亞蘭與Mahoya靈氣精油創辦人、氣流風水堪輿師瑪林老師推出聯名精油「靈鵲蘭芳」旺運禮盒記者會。（陳俊吉攝）

陳亞蘭與Mahoya靈氣精油創辦人瑪林老師都戴上招財精油瓶項鍊。（陳俊吉攝）

陳亞蘭也在記者會上透過測字，由Mahoya靈氣精油創辦人、氣流風水堪輿師瑪林老師解析她的2023運勢。陳亞蘭現場寫了「靈」字，「測字壓力很大耶，賭這麼大！我緊張到滿頭大汗，幸好瑪林老師說，這個字測字結果是大吉，代表新的一年名望、聲望、財富都不錯，老師還說我的房子可以買回來，原本指望買回一棟就好，聽了老師的話好像打了一劑強心針！如果早點認識她，我房子可能就不會賣掉了！」瑪林老師則說：「因為妳就是想要不求人！」並說像陳亞蘭一心意傳承歌仔戲、為社會做好事的人，只要心存善念，老天與宇宙都不會辜負她。