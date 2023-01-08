鍾東錦與造橋國小舞獅隊合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉大西國中原有的操場跑道從民國89年興建至今已逾20年，各界爭取下斥資1055萬元整建操場與周邊設施，校方7日舉辦46周年校慶，同時今日也為新建置的操場跑道及表演平台揭幕啟用。

大西國中原有的操場跑道面層毀損嚴重且長滿青苔，對學生的運動訓練及體育課程推動產生安全疑慮，在縣府及立委陳超明協助爭取下，獲教育部體育署補助整建經費1055萬元辦理運動操場與跑道周邊設施整建工程，去年6月24日正式動工，並在周年校慶活動宣布啟用，嶄新的跑道能讓校內師生擁有優質安全的運動場地，更能供予鄰近社區鄉親使用，進而享受運動的樂趣。

校慶中也頒發邱榮貴主任榮退感謝狀及頒發到校服務滿10、20、30年資深優良教師獎勵金。縣長鍾東錦、立委陳超明、教育處長葉芯慧、苗栗縣議會機要曾志文、議員廖秀紅、邱毓興、造橋鄉長徐連斌、代表會主席陳裕福及代表們、里長們及國中小校長們都到場共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

鍾東錦表示，操場跑道整建工程完工，不僅改善大西國中運動教學環境，更可提供社區民眾優質的運動場地，提升運動安全與效能，希望同學能善用整建後的操場跑道，養成運動好習慣。他也期許在洪毓澤校長的帶領下，一定可以把大西國中帶領得很出色。

此外，大西國中也獲得縣府補助改善及充實教學環境設備-校園擋土牆改善工程經費共162萬元，新建一座具「六合」意象的表演平台，提供校內主題教學及學生才藝表演使用，讓學習更佳精彩。

新啟用「六合」意象的表演平台由大西國中管樂團演奏，特別邀請縣長鍾東錦擔綱管樂團指揮手，他期許大西國中的學生們都能夠像學習圍棋一樣，為自己的人生規劃佈局，讓自己未來不論在音樂或各個領域上都能大放異彩。

校慶活動，學校安排了造橋國小舞龍隊表演、大西國中管樂團及鼓隊表演，為校慶揭開序幕，其後登場的各項熱血刺激的田徑競賽，讓學生們在全新完工後的操場大展身手，爭取最好的成績，且搭配師生共同策劃展出的學習成果作品展，成功讓校園滿盈喜悅氛圍，相信無論是在校同學或是各位來賓皆能擁有美好回憶及深刻體驗。