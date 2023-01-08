豐原中央、惟美獅子會捐贈救災警備車，藉此強化消防機關救災裝備。(台中市政府提供)

社團法人豐原中央獅子會長陳東昇及豐原惟美獅子會長蕭寶玉賢伉儷，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，熱心公益、回饋社會，心懷感念救護車對民眾的幫助，號召募捐1輛小型消防水箱車及1輛救災警備車予豐南消防分隊，增強台中市政府消防局第一線救災量能，強化消防機關救災裝備，提升整體救災效益。

消防局指出，捐車儀式8日上午9時在台中市葫蘆墩文化中心廣場舉行，由市府消防局長孫福佑代表受贈並頒發感謝狀，孫局長感謝豐原中央獅子會及豐原惟美獅子會支持地方消防工作，也盼藉此拋磚引玉，鼓勵更多社會資源投入消防救災能量，保障市民生命財產安全。

消防局表示，陳會長及蕭會長平時積極參與公益，期能挹注更多心力，幫助及守護大台中市民，因此大力號召集結豐原中央獅子會、豐原惟美獅子會全體獅友，共同募資捐贈1輛價值4百萬元的小型消防水箱車，及1輛價值171萬7000元的救災警備車予豐南消防分隊。

消防局說，豐南分隊第一部救護車，由海原晟股份有限公司總裁兼現任豐原中央獅子會長陳東昇為紀念母親捐贈，110年7月2日整備完成正式上線服勤，並於當日傍晚5時33分執行緊急救護案件，載送1名到院前無生命徵象患者(OHCA)，經消防局專業救護同仁急救後，患者到院前已恢復生命徵象。

消防局強調，豐南分隊執行救護案件，統計110年7月2日至111年10月，共執行(OHCA)案件95件，成功救回39位民眾恢復生命徵象，康復出院計5位。