曾遠赴台中茂盛醫院治療，接受「第4代AI人工智慧試管技術」後成功產下雙胞胎女娃的羅小姐也出席活動，為與會的求子夫婦加油打氣。（台中茂盛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

自國健署推行「試管補助案」1年半來，台中茂盛醫院成功助孕逾1200位婦女，茂盛醫院院長李茂盛率不孕科醫師8日於板橋新光傑仕堡酒店舉辦衛教說明會，為求孕民眾解說相關生育知識，同時宣布，茂盛醫院預計於今年在板橋新光傑仕堡酒店設立五星級生殖中心，服務台北地區民眾。

李茂盛指出，國健署推動「試管補助案」1年半來，茂盛醫院有超過3000位婦女申請補助案，其中有1846人植入胚胎、1214人順利懷孕，占國健署統計試管補助案寶寶人數的3成以上，豐碩成效源於採用了「第四代AI人工智慧試管技術」，搭配茂盛醫院多年累積的大數據資料庫。

李茂盛宣布，茂盛醫院預計於今年於板橋新光傑仕堡酒店設立五星級生殖中心，配置最新「第四代AI人工智慧試管技術」的軟硬體設備，以服務大台北地區民眾，讓台北的婦女不用為了求子南北奔波，同時為改善台灣少子化盡力，

李茂盛率不孕科醫師8日於板橋新光傑仕堡酒店舉辦衛教說明會，為求孕民眾解說相關生育知識，並提供最新生殖醫學資訊。曾從台北遠赴台中茂盛醫院治療，接受最新「第4代AI人工智慧試管技術」後成功產子王小姐與羅小姐也特別出席活動，為與會的求子夫婦加油打氣。

茂盛醫院指出，王小姐在結婚後半年中積極備孕未果，2年前來到茂盛醫院求診，診斷出子宮瘜肉開刀切除，採取茂盛醫院最新「第四代AI人工智慧試管技術」順利懷孕，去年6月產下女兒；羅小姐則是求孕逾10年、做過3次人工受孕都失敗，她37歲來到茂盛醫院，檢查發現卵巢AMH值僅0.9，經治療最後有2顆囊胚順利著床發育，也在去年4月抱到雙胞胎女娃，圓了夫妻10年心願。

茂盛醫院也說，茂盛醫院今年將在板橋新光傑仕堡酒店設立的五星級生殖中心，預計於今年8月底開幕；台中茂盛醫院服務項目除不孕科外，還有兒科、婦產科、家醫科等，提供婦幼一條龍的服務，未來於板橋設立的生殖中心則是生殖科及實驗室等，專注服務不孕領域。