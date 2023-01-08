苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀」桶柑草莓評鑑暨農特產品創新行銷活動，8日在獅潭鄉義民廟前廣場舉行，縣長鍾東錦與獅潭鄉長劉淑能、縣議員楊恭林歡迎各地遊客到獅潭鄉體驗採果樂趣，品嚐、選購優質的桶柑、草莓。

苗栗縣桶柑及獅潭鄉草莓評鑑比賽成績揭曉，卓蘭鎮果農黃添林、獅潭果農劉梅蘭分別拿下桶柑及草莓評鑑特等獎，縣長鍾東錦今天在獅潭鄉農民節表揚大會中頒獎表揚優勝得主，肯定他們用心栽培管理，擦亮苗栗優質柑橘與草莓品牌。

目前正是柑橘、草莓盛產，獅潭鄉農會每年結合鄉公所及縣政府等單位舉辦的「橘莓戀」系列活動，並在同個場地頒獎恭賀評鑑獲獎的農民及辦理獅潭鄉農民節表揚活動，今年已邁入第30年。

苗縣府農業處長陳樹義指出，獅潭鄉柑橘栽培面積近120公頃，草莓栽種面積約40公頃，品質、口感都深獲消費者青睞，今年氣候宜人、風調雨順，農民技術精進，柑橘、草莓都豐收，至3月底都是採果最佳時期。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥強調，獅潭鄉因山多田少，住要種植桶柑、草莓、仙草、桂竹筍等作物，近年因氣候及環境變遷，加上農民在管理方面上各項化學肥料或是農藥施灑不當，導致土地負荷不了反撲於農作身上，所以農會也積極輔導以友善環境及無毒、安全農業轉而有機農業方面耕種，打造獅潭有機鄉。

鍾東錦表示，感謝獅潭鄉全體農友多年為農事付出的心血與努力，獅潭鄉農會在三巨頭的帶領下，努力輔導農民，設立獅農小舖，並辦理桶柑、草莓等促銷暨農特產品展售促銷活動，充分結合當地人文地景，在仙山也設立展售中心，提供更多農特產品行銷管道，多元經營讓農會業務能持續穩健成長，增加農民收益。

苗栗縣桶柑評鑑成績如下：特等獎黃添林，頭等獎練新寬、黃慶華，貳等獎黃煥燕、溫柏翔、甘乾肇，3等獎謝敏玉、溫森霖、謝添火、邱田茂。草莓評鑑成績如下：特等獎劉梅蘭，頭等獎丁氏征、劉俊榮，2等獎鍾維祥、黃進章、謝其忠，3等獎謝其耀、余新榮、許淑芯、林信享。