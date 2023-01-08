田中鎮高鐵東一段在中午時分發生雜草火警，黑煙沖天，附近空地婚宴搭棚辦桌。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

田中鎮高鐵東一段在中午時分發生雜草火警，黑煙沖天，附近空地婚宴搭棚辦桌。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

田中鎮高鐵東一段在中午時分發生雜草火警，黑煙沖天，附近空地婚宴搭棚辦桌。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

田中鎮高鐵東一段在中午時分發生雜草火警，黑煙沖天，附近空地婚宴搭棚辦桌。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

今天中南部空品拉警報，亮起紅燈，田中鎮高鐵東一段在中午時分發生雜草火警，黑煙沖天，讓空汙雪上加霜，更不巧的是，附近空地婚宴搭棚辦桌，席開數十桌，菜色澎拜，賓客在濃煙籠中有坐立不安，衝向火災現場探究竟，更有不慌不忙，直說「免緊張，多一味燒味，好吃」。

彰化縣消防局田中分隊表示，這起空地火起來的相當突然，霎時野火燎原，濃煙飄飛半邊天，出動兩輛消防車，4名消防員和2名義消，8日12點24分接到通報，不到20分鐘就將火勢撲滅，沒有傷亡和財物損失，研判是天乾物燥或是鞭炮火星引燃，抑或是其他原因，肇事原因還在調查中。

特別不巧的是，距離雜草焚燒幾十公尺外的空地路邊，平常空蕩蕩，因為有人申請婚宴辦桌，席開十數桌，聚集好幾百人，熱鬧沸騰，才開始出菜沒多久，就被濃煙壟罩，接著消防車警報車呼嘯作響，都不免一陣緊張，「唉呦，發生什麼代誌」，但很快就互相通報，「安啦！免緊張，雜草火警而已，很快就會撲滅了」，賓客們都都吃了一頓最特色的風味餐，也留下最難忘的回憶。