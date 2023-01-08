民進黨立委高嘉瑜近日因「行政失靈」說，引起黨內反彈，對此她昨（7）日道歉，表示自己「用詞不精確」。不過國民黨台北市議員徐巧芯今日就直言「民進黨到現在只敢把砲口對準自己黨內的高嘉瑜，就是點出民進黨的問題的人會被打的嘛」，徐巧芯更點出民進黨在2024的最大問題就是「不斷護短」，引發討論。

徐巧芯今日在中天節目《週末大爆卦》中表示，「民進黨到現在只敢把砲口對準自己黨內的高嘉瑜，就是點出民進黨的問題的人會被打的，可是製造民進黨真正問題的人是會被保護」，徐巧芯更直言，「這次民進黨在2024年最大的問題就是不斷護短」，徐更指出，「最近一連串的事情，本來就是政府首長必須負擔的責任，林智堅還是先前大家說的五星市長欸，那你拿五星市長的殊榮對得起大家嗎？結果最後發現五星是單純做表面功夫，為了去拿一些表面上看起來風光亮麗的講，但實際上真正內部重要的設施卻是殘破不堪」。

最後徐巧芯更怒轟，「像這樣的人，如果民進黨敢開除黨籍，才會讓民眾覺得是重新來過，連蘇貞昌2022年敗選，下台都沒影子，那民進黨怎麼可能去開除林智堅？」