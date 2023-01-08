本月16日7名三線三星高階警官退休，加上警大校長陳檡文也因88會館案退休，牽動高階人事異動。據了解，跟警政署同階的警大，校長將由目前六都最資深的台北市警局長楊源明升任，遺缺由警政署督察室主任張榮興升任，目前全台「治安熱點」的台南市，局長方仰寧調一階警政委員，由警政委員廖宗山升任台南警局長。值得一提的是，被爆料去過88會館的警專校長鍾國文，將被拔官降調警政委員，由詹永茂接警專校長。88會館一案，讓警大、警專校長都倒台。

對此，警政署長黃明昭指出，部分外傳的異動名單「也不是很正確」，目前正逐一拜訪縣市首長徵詢，依照程序還會再送調查局做忠誠查核，之後才會拍板敲定。目前這波人事，除六都之外，縣市警察局長也都會異動。

16日包括副署長劉柏良、林順家、警政署主祕陳卿南、新北局長黄宗仁、桃園許錫榮、台中蔡蒼柏與國道警局長楊春鈞都將退休，加上陳檡文的缺，帶動幾乎是史上最大幅度的高階警官人事大風吹。

目前外傳的名單中，楊源明升三線四星的警大校長，北市警局長由張榮興接掌，新北局長為廖訓誠、桃園局長吳坤旭、台中局長李文章、台南局長廖宗山。副署長鄭明忠、航警局長廖美鈴、督察室主任陳博珍。其餘縣市局長包括，林鴻儒調嘉義縣警局長、陳炯旭調嘉義市警局長、林逢泉調澎湖縣警局長、黃勝源調南投縣警局長、莊勝雄調苗栗縣警局長、盧廷彰調金門警局長、呂世明調台東局長。

另外還有林武宏調宜蘭、陳錦坤調花蓮、張素菱調竹市、林信雄調竹縣、張隆興調連江、林故廷調雲林、蔡文峰調屏東、張國雄調彰化、楊哲昌調刑事局副局長，以及黃水願調北市刑大大隊長。

本周五蔡英文總統可能會視察警政署，慰問警察一年來辛勞，高階警察人事預計在周五之前拍板公布。